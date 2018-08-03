Петросян прокомментировал сообщения о разводе с Еленой Степаненко

Заслуженный артист Евгений Петросян прокомментировал телеканалу "Россия 24" информацию, что он и его супруга — актриса Елена Степаненко — разводятся, и что в Хамовнический суд Москвы рассмотрит иск о разделе совместно нажитого имущества. По словам Петросяна, это обычное житейское явление, а не скандал. Все происходит цивилизованно, тихо и мирно.

"Определенный этап совместной жизни завершен, но взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество между мною и Еленой Григорьевной, очень надеюсь, сохранятся", — сообщил артист.

Ранее стало известно, что месяц назад актриса Елена Степаненко подала в Хамовнический суд столицы иск о разделе совместно нажитого в браке имущества. Рассмотрение дела должно состояться 6 августа. До этого момента пара официально о своем разводе не объявляла.