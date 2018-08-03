Ульяновский министр обвиняется в растрате 10,5 миллионов

В пятницу решением Басманного суда Москвы арестован до 1 октября министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова, обвиняемого в хищении 10,5 миллионов рублей, передает ТАСС.

Министру предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. По данным следствия, он обвиняется в хищении 10,5 миллионов рублей при закупках медицинского кислорода.

Абдуллов отстранен от должности министра, его членство в региональном отделении "Единой России" также приостановлено.