Австралийский гонщик Риккьярдо покинет команду Red Bull

Даниэль Риккьярдо покинет команду Формулы 1 Red Bull по окончанию нынешнего сезона. Австралиец выступает за австрийскую команду с 2008 года.

Руководство "красных быков" и Даниэль Риккьярдо решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Пока неизвестно, кто заменит австралийца в главной команде. Также пока нет информации, где продолжит карьеру сам Даниэль.

Даниэль Риккьярдо пришел в команду Red Bull в 2008 году. С 2011 года он выступал за дочернюю команду "красных быков" Toro Rosso, а с 2014 выступал за основную команду. В нынешнем сезоне Даниэль занимает пятое место в общем зачете.