В Амстердаме арестован россиянин, пересылавший деньги боевикам ИГ

В аэропорту Амстердама полицейские арестовали гражданина РФ по подозрению в финансировании международной террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом РИА Новости сообщил представитель Генпрокуратуры Берлина.

По данным правоохранительных органов, 29-летний Юсуп Б. якобы отправлял в Сирию денежные переводы, которые шли на поддержку боевиков. В частности, на эти деньги закупалось оружие. Расследованием дела занимается Генпрокуратура Берлина и криминальная полиция федеральной земли Бранденберг.