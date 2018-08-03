Подумал: "Вот и все!" На Эдгара Запашного напала тигрица

Знаменитых цирковых артистов братьев Запашных в последние дни преследуют неприятности. Несколько дней назад упал с водных лыж, наглотался воды и попал в больницу Аскольд. А теперь его брата Эдгара — директора Большого Московского государственного цирка во время репетиции едва не подрала тигрица Жанна.

Как рассказал артист в своем "Инстаграме", он репетировал с ней и тигром Куртом. В какой-то момент Эдгар Запашный отвлекся на предупреждение ассистента, что тигр сзади.

На мгновенье он отвлекся "дрифтовавшей" ему в ноги Жанны и пропустил момент, когда тигрица оказалась слишком близко.

Отпрыгивать было уже категорически нельзя: Курт, по словам Эдгара Запашного, ему бы этого не простил.

"Доли секунды в манеже показались мне вечностью и я даже мысленно сказал себе : "Вот и все", так как был уверен, что сейчас она меня порвет, признался Эдгар Запашный, опубликовав видео инцидента на цирковой арене.