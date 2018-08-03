3 августа 201815:20
В екатеринбургском аэропорту задержали китайца с сумкой, набитой деньгами
В аэропорту Екатеринбурга задержали гражданина Китая, который пытался вывезти в сумке 10 миллионов рублей.
Сумку, набитую пачками денег, пассажир сдал при регистрации на рейс Екатеринбург-Харбин. Незадекларированные средства обнаружили таможенники аэропорта Кольцово.
Задержанный рассказал, что деньги предназначались для покупки тепличного оборудования, а о правилах провоза наличных он не знал, поэтому и не задекларировал их.
Однако, по данным таможни, задержанный часто бывал в России и всегда заполнял декларацию. Решается вопрос об возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда денежных средств".
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