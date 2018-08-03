В екатеринбургском аэропорту задержали китайца с сумкой, набитой деньгами

В аэропорту Екатеринбурга задержали гражданина Китая, который пытался вывезти в сумке 10 миллионов рублей.

Сумку, набитую пачками денег, пассажир сдал при регистрации на рейс Екатеринбург-Харбин. Незадекларированные средства обнаружили таможенники аэропорта Кольцово.

Задержанный рассказал, что деньги предназначались для покупки тепличного оборудования, а о правилах провоза наличных он не знал, поэтому и не задекларировал их.

Однако, по данным таможни, задержанный часто бывал в России и всегда заполнял декларацию. Решается вопрос об возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда денежных средств".