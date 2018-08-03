Камера наблюдения сняла сестер Хачатурян в момент убийства отца

Жестоко расправившиеся с отцом сестры Хачатурян попали в объектив камеры наружного наблюдения. Сам момент убийства остался за кадром, но реакция одной из девушек не оставляет сомнений в том, что же произошло на ее глазах.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе, Ангелину, Кристину и Марию задержали на следующий день. На допросе они признались в убийстве и рассказали, что отец превратил их жизнь в ад — не пускал учиться, использовал как рабынь, запугивал оружием.

По предварительным данным, младшая из сестер нанесла отцу не менее 35 ударов ножом, в то время две другие били его по голове молотком и брызгали в лицо из перцового баллончика. Затем одна из девушек выхватила нож и нанесла удар в область сердца.

На записи видно, как одна из сестер выбегает из квартиры, оглядывается и закрывает лицо руками, но затем возвращается на место убийства.

В четверг Ангелина, Кристина и Мария Хачатурян были арестованы на два месяца. Сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что сестер можно было бы оставить под домашним арестом или выпустить под поручительство.