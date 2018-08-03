Испанские власти уберут останки диктатора Франко из Долины Павших

Власти Испании намерены перезахоронить останки испанского диктатора Франсиско Франко, правившего с 1939 по 1975 годы, передает РИА Новости.

"Мы это сделаем очень скоро". Надо это сделать со всеми гарантиями, решение принято. Если мы ждали 40 лет, можно подождать еще несколько недель", — заявил премьер Испании Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде.

"Восстановление здоровой демократии должно быть во всех частях нашей страны. Она должна прийти и в Долину Павших и придет", — добавил премьер.

Социалистическое правительство Санчеса в июне заявило, что останки Франко могут перенести из базилики в Долине Павших.