"Формула-1". Риккардо будет выступать за команду Renault

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо будет выступать за команду "Формулы-1" Renault. Ранее стало известно об уходе Даниэля из команды Red Bull по окончании сезона.

Даниэль Риккардо, выступавший за Red Bull с 2008 года, в том числе и в качестве основного пилота с 2014 года, решил покинуть команду. "Красные быки" не стали чинить австралийцу препятствий. Стороны договорились о расторжении контракта по окончании нынешнего сезона.

Вскоре стало известно где продолжит выступление австралиец. Риккардо подписал контракт с Renault. Даниль начнет выступления за французскую команду с сезона 2019.