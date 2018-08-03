Алексею Чумакову нравится быть "камином" для Юлии Ковальчук

Успех к нему мог прийти бы и раньше: певец Алексей Чумаков с детства хотел быть артистом, сам писал песни и выступал на сцене. Совсем юным он победил в конкурсе "Утренняя звезда", проходившем в Самарканде, где тогда жил с родителями.

Однако обстоятельства сложились так, что денег на поездку в Москву, куда его пригласили после победы, не было. Время было непростое, семья поняла, что надо перебираться из Узбекистана в Россию. Они переехали в Тюмень, где отцу будущего артиста предложили работу, и первое время ютились в "ужасном доме".

Всероссийская известность пришла позже – в 2003 году, когда Алексей принял участие в конкурсе "Народный артист". Но на пике популярности произошла трагедия: Чумаков потерял маму.

Она умерла от цирроза печени, который развился на фоне гепатита, занесенного зубным врачом. "Я верю в реинкарнацию убежден, что мама переродилась. Хочется верить, что в мою дочь ", — признается певец в программе "Судьба человека".

Это он об Амелии, которая родилась у него и Юлии Ковальчук в октябре 2017-го. Чумакову было 36 лет, когда он узнал, что станет отцом.

"Как-то я думал, что было бы лучше, если бы ребенок у меня родился чуть раньше. Но я сразу отгоняю эту мысль, когда понимаю, что это была бы уже не Амелия", – говорит певец. Он признается, что в его жизни было немало романов, в которых было слишком много предательства. Но встреча с Юлией, когда оба были уже известными артистами, изменила его жизнь.

"Я не герой любовник и не какой-то там смазливый мальчик, я – человек-камин, который нужен для того, чтобы жена могла приехать со съемок, бросить туда немного дров и согреться", – говорит Алексей.

Где и почему одна из участниц группы "Блестящие" обратила особое внимание на Чумакова, как начался их роман, кто первым признался в любви? Почему Юлии пришлось ждать предложения руки и сердца долгих шесть лет и где проходила их свадьба? Об этом певец рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".