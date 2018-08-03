Полуторагодовалый малыш "сбежал" из частного детского сада в Вологде. Видео

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения полуторагодовалого ребенка, без присмотра взрослых ходившего по улицам в Вологде – инцидент, привлекший внимание правоохранителей, произошел 12 июля, однако видео было опубликовано только сейчас.

По данным следствия, "малолетний воспитанник частного детского сада, 2017 года рождения, беспрепятственно вышел на улицу, где его обнаружила проходившая мимо женщина и вернула обратно".

Местные СМИ, которым удалось пообщаться с родителями мальчика, выяснили, что малыш вышел с территории частного детского сада "Росток" на улице Герцена через незапертую дверь черного хода.

Примерно через 10 минут, ребенка, одетого только в памперс, заметила прохожая, которая отвела его в другой детский сад, откуда ребенка вернули к месту "побега".

По предварительной информации, малыш не пострадал, его родственники обратились с жалобами в надзорные органы.

В детском дошкольном учреждении подтвердили факт ЧП и отметили, что педагог, ответственный за возникшую ситуацию, уволен, а руководство детсада прорабатывает вопрос об ужесточении мер контроля за работой своих сотрудников, в частности – планируется установить видеокамеры.