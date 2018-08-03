Убийцу Буданова похоронят в Чечне

Юсупа Темерханова, осужденного за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, похоронят в Чечне.

Об этом РИА Новости проинформировала адвокат Роза Магомедова, подчеркнув, что ее клиент скончался 3 августа в больнице, куда его перевели из колонии из-за проблем с сердцем. Она отметила, что тело Темерханова выдадут его родственникам.

В июне 2011 года уроженец Чечни расстрелял бывшего полковника Юрия Буданова, когда тот выходил из нотариальной конторы в Москве, выпустив в него 8 пуль. По данным СМИ, во время чеченской войны солдаты убили его отца, и Темерханов возненавидел всех российских военнослужащих.

Это убийство стало одним из самых громких за всю современную историю России, поскольку Буданов, который в 90-х годах командовал 160-м гвардейским танковым полком, принимавшим участие во Второй чеченской войне, в 2003 году был осужден звания полковника и осужден за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. На свободу Буданов вышел спустя шесть лет после приговора.

Пять лет назад Темерханов был приговорен за убийство Буданова к 15 годам заключения.