Сердар Азмун может сменить "Рубин" на "Локомотив"

Руководство чемпионов России по футболу из московского "Локомотива" рассматривает возможность приобретения форварда сборной Ирана и казанского "Рубина" Сердара Азмуна. После не слишком удачного для игрока чемпионата мира-2018 (ни одного гола в трёх матчах) цена на него снизилась.

"Локо" рассматривает 23-летнего нападающего в качестве варианта усиления линии атаки, сообщает издание "Реальное время". Впрочем, пока в Казани не получили никаких предложений от столичной команды.

На старте нового чемпионата страны Азмун принес победу казанцам в домашнем матче с "Краснодаром" (2:1), оформив голевой дубль. В минувшем сезоне Азмун сыграл за команду из столицы Татарстана 26 матчей и забил пять мячей.