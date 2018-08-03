Дональд Трамп отправился в отпуск

Дональд Трамп отправился в ежегодный отпуск, который глава государства проведет в собственном гольф-клубе в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси. Неизвестно, сколько именно продлятся каникулы президента США, однако, скорее всего, не меньше двух недель. Самолет Трампа приземлился близ гольф-клуба 2 августа, сообщает ТАСС.

Представители Федерального управления гражданской авиации США ввели временные ограничения на полеты в районе Бедминстера. Подобные меры обычно принимают для обеспечения повышенной безопасности первых лиц государств.



Гольф-клуб в Нью-Джерси — одно из любимых мест Трампа. Последние несколько выходных он проводил там.