В аэропорту Хельсинки загорелся пассажирский самолет

В аэропорту финской столицы Хельсинки-Вантаа загорелся самолет "Чешских авиалиний", готовившийся к вылету. По предварительным данным, никто не пострадал – всех пассажиров и экипаж оперативно эвакуировали из лайнера.

Как уточняет ТАСС, на месте сейчас работают 14 бригад пожарных и спасателей. Возгорание заметили, когда самолет уже находился в движении, но еще не взлетел. Подробностей ЧП пока нет.