Немцы потеряли Ангелу Меркель

Немецкие журналисты в панике: Ангела Меркель впервые за долгое время отдыхает без своего мужа Иоахима Зауэра. Известно, что за сутки до того, как отправиться в привычный для нее отель в Италии, Меркель посетила оперу в Мюнхене, но затем следы канцлера теряются.

Первыми об исчезновении Меркель написали журналисты Bild. В редакцию газеты поступили фотографии супруга канцлера, который отдыхал в Южном Тироле с одним из сыновей от первого брака, но без супруги.

Последний раз пару видели вместе 25 июля в Баварии на фестивале Ричарда Вагнера. 31 июля Меркель видели в Мюнхене в городской опере на 5-часовом представлении. Канцлер сидела на балконе, среди рядовых граждан. Позже политик отправилась в пятизвездочный отель в сопровождении телохранителей. Мужа с ней не было.

Журналисты Merkur предположили, что на следующий день канцлер отправится в Италию к супругу – от Мюнхена до гостиницы, где пара останавливается каждый год, всего несколько часов езды. Однако пока эта информация не подтвердилась.

Конституционный адвокат Уве Липински заявил, что Меркель разрешено не говорить, где она находится, если канцлер находится на постоянной связи со своим замом и сотрудниками.

При этом заседание кабинета министров 1 августа впервые за долгое время было проведено вице-канцлером Олафом Шольцем. Меркель на встрече не присутствовала.