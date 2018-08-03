Развод юмористов: у Степаненко - адвокат Патриарха, у Петросяна – Егора Крида

На бракоразводном процессе с Еленой Степаненко интересы Евгения Петросяна будет защищать адвокат Сергей Жорин. В свое время он "разводил" фигуристку Марину Анисину с актером Никитой Джигурдой, а также защищал интересы других известных персон шоу-бизнеса – в частности, Тимати, Егора Крида и других.

В комментарии РИА Новости Жорин подтвердил, что будет представлять интересы знаменитого юмориста, но отметил, что "не уполномочен давать какие-либо комментарии".

Пока еще супруга Петросяна Елена Степаненко выбрала себе в адвокаты Елену Забралову. Она также очень известный юрист, которая на одном из судебных процессов защищала Патриарха Кирилла.

Ранее в эфире телеканала "Россия 24" заслуженный артист Евгений Петросян подтвердил информацию о разводе с Еленой Степаненко и появившиеся в СМИ сообщения о разделе совместно нажитого имущества по суду.

При этом артист отметил, что это не скандал, а обычное житейское явление, и все происходит цивилизованно — тихо и мирно.