Арестованный гендиректор НПО имени Лавочкина досрочно отправлен в отставку

Совет директоров НПО имени Лавочкина досрочно отправил в отставку генерального директора Сергея Лемешевского, арестованного по делу о хищении 330 миллионов рублей.

Временно исполнять обязанности гендиректора будет Харун Карчаев, говорится на сайте предприятия.

Лемешевский и еще два фигуранта были заключены под стражу в конце июля. По предварительной версии, 330 миллионов были украдены в ходе аферы с фиктивным оказанием услуг НПО.

После ареста предполагаемых аферистов в объединении началась специальная проверка комиссии "Роскомоса".