Синхронистки Колесниченко и Субботина стали чемпионками Европы

В шотландском Глазго продолжается чемпионата Европы по синхронному плаванию. В пятницу, 3 августа, первыми разыграли комплект наград женские дуэты в технической программе. Россиянки Светлана Колесниченко и Варвара Субботина выиграли золото.

Наша пара намного набрала 95,1035 балла и довольно заметно опередила ставших вторыми представительниц Украины Анастасию Савчук и Елизавету Яхно (у них – 92,6188 балла). Третье место у дуэта из Италии Линда Черрути и Констанца Ферро.