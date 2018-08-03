СК РФ заочно обвинил россиянина, воюющего на стороне "Азова"

СК РФ заочно предъявил обвинение россиянину, воюющему в Донбассе в составе батальона "Азов" Антону Королеву. Ему инкриминируется совершение преступлений "Участие наемника в вооруженном конфликте", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека".

Как сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Королев является активным сторонником националистических идей и открыто афиширует свою принадлежность к одной из экстремистских организаций.

По данным следствия, преследуя материальную выгоду и пропаганду своих взглядов, осенью 2014 года он уехал на Украину, где заручился поддержкой украинских националистов и в марте 2015 года вступил в состав украинского националистического батальона "Азов".

Известно также, что Королев прошел специальную подготовку на базах батальона "Азов", овладел обращением с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и приобрел необходимые знания о военной стратегии и тактике.

С 2015 года по настоящее время Королев совместно с другими бойцами подразделения принимает участие в боевых действиях на территории юго-востока Украины.

В настоящее время Королев скрывается от российских правоохранительных органов, в связи с чем следствием направлен запрос в Генпрокуратуру РФ для решения вопроса об экстрадиции обвиняемого в Россию.