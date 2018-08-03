На Урале девочка попала в реанимацию из-за опрокинувшегося батута

Четверо детей попали в больницу после посещения уличного аттракциона в Челябинской области — порыв ветра сорвал с места и опрокинул батуты, на которых прыгали юные посетители. Последствия ЧП сняли на видео.

Инцидент произошел в пятницу днем в Катав-Ивановске. По словам очевидцев, которые приводит 74.ru, налетевший ветер несколько десятков метров тащил батут вместе с детьми, пока его не остановили родители. Трое детей в возрасте до 12 лет получили сильные ушибы, а трехлетнюю девочку отправили в реанимацию с переломом бедра.

Владельцев аттракциона уже допросили, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".