Теракт в афганской мечети: погибли десятки человек

Число погибших в результате террористической атаки на мечеть в афганском городе Гардез составило не менее 25 человек, 33 ранены.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность известил телеканал Tolo News, ссылаясь на местные власти.

Два террориста-смертника взорвали себя в городской мечети, пользуясь тем, что в пятницу там собирается очень много верующих. По предварительным данным в момент атаки внутри находилось не менее 600 человек. Преступники сначала забросали присутствующих гранатами, а затем привели в действия взрывные устройства, закрепленные у себя на теле.