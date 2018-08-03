Смешанный стиль: второе золото российских синхронистов

Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева из сборной России по синхронному плаванию выиграли золото в состязаниях смешанных дуэтов на первенстве Европы по водным видам спорта, проходящем в Шотландии. Наша пара была сильнее всех в технической программе.

Мальцев и Гурбанбердиева показали лучший результат 89,5853 балла и поднялись на высшую ступеньку пьедестала почета. Вторыми стали итальянцы Джорджио Минисини и Манила Фламини, третьими – испанцы Поу Рибес и Санс Берта Феррерас.