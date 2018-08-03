В Лазаревском ищут ребенка, который упал в ручей и был унесен в море

В районе поселка Лазаревское (Сочи) упавшего в ручей ребенка унесло в Черное море. О происшествии в 13:50 по московскому времени очевидцы сообщили в МЧС.

На место ЧП срочно выехали две группы спасателей Лазаревского подразделения МЧС.

Ребенка ищут с берега и в акватории моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд.