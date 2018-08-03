Экс-гендиректор КБ имени Кошкина арестован за растрату 162 миллионов

Представители Тверского суда в Москве арестовали осужденного экс-гендиректора КБ им. Кошкина (КБАЛ) Николая Масляева по новому делу о растрате более 162 миллионов рублей. Суд постановил заключить обвиняемого под стражу до 3 октября, сообщает "Интерфакс".

Масляева обвиняют в особо крупной растрате. В мае 2017 года он был осужден Тверским судом за аналогичное преступление и приговорен к 4 годам колонии общего режима.

Экс-гендиректор КБАЛ обвиняется в махинациях, связанных со сделками внешнеэкономического характера, в том числе с Венесуэлой, в ходе которых в период с 2007 по 2013 годы на валютный счет конструкторского бюро были перечислены более 76 миллионов долларов (более 2 миллиардов рублей)

После получения этих средств Масляев заключил свыше 50 договоров на сумму не менее 182 миллионов рублей для выполнения работ и приобретения различных услуг и товаров. В 2017 году аудиторская проверка "Ростеха" установила, что 162 миллиона рублей из 182-х экс-гендиректор КБАЛ и неустановленные лица израсходовали нерационально.

В ходе заседания следователь пояснил, что просит заключить Масляева под арест в Москве, поскольку находящийся в колонии Кировской обвиняемый может попросить об условно-досрочном освобождении и, в случае удовлетворения ходатайства, скрыться.

Сам Масляев категорически возражал против нового ареста. По его словам, просить об УДО он не собирается, так как не признавал и не признает вину по первому делу. Говоря об обстоятельствах второго дела, обвиняемый подчеркнул, что считает его оговором.

"Постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого, считаю оговором в части моего умысла и корыстных целей, касающихся перечисленных здесь 13 договоров и прочих, так как почти все договора по закупке услуг осуществлены за счет средств от аренды и другой деятельность не связанной, с поставкой оборудования и другого имуществ в Венесуэлу", — сказал Масляев.

Осужденный добавил, что поставки осуществлялись через комиссионера "Рособоронэкспорт" по реестру, который утверждался первым заместителем "Рособоронэкспорта".

По информации на сайте КБАЛ, предприятие входит в структуру госкорпорации "Ростех". Оно занимается созданием технологий и специальных высокотехнологичных машин, а также оборудования для производств изготовления и утилизации патронов стрелкового оружия, созданием производств для изготовления и утилизации патронов стрелкового оружия по контрактам с зарубежными странами в рамках Военно-технического сотрудничества (ВТС).