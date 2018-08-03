Поезд переехал работника железной дороги на станции Автово в Петербурге. Видео

В сети размещены кадры инцидента, произошедшего утром в минувшую среду, 1 августа, на станции Автово в Санкт-Петербурге.

На записях, сделанных камерами наблюдения, видно, как человек попытался пересечь пути и был сбит тепловозом.

По данным СМИ, пострадавший – сотрудник железной дороги, лишился ног и получил серьезную травму позвоночника. 22-летний мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.