Потоп, упавшие деревья и покореженные машины: Пермь приходит в себя после урагана

В Перми больше семи с половиной тысяч человек остались без света из-за грозы с ураганом, которая прошлась по территории всего региона. Местные энергетики сообщают, что электричества временно лишились 25 населенных пунктов.

По данным телеканала "Россия 24", ремонтные бригады в спешном порядке восстанавливают оборванные линии электропередачи. А в областной столице порывами ветра срывало куски кровли и обшивки зданий, ломало деревья.

Сильный ливень буквально за считанные минуты затопил улицы. Местами тротуары полностью ушли под воду.

Как уточнили ТАСС в региональном главке МЧС России, на данный момент есть информация о поваленных деревьях и упавшей ограде, которая повредила припаркованные деревья.

Коммунальные службы города работают над устранением последствий непогоды.

По данным синоптиков, грозовой фронт уже покинул Пермь, переместившись на южные районы.