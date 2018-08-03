Московский банк попал под северокорейские санкции США

Банк "Агросоюз" включен в Specially Designated Nationals List, связанный с Северной Кореей.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в американском министерстве финансов.

Попадание в "черный список" означает для "Агросоюза" максимально жесткие ограничения. По состоянию на 1 июля данное финансовое учреждение по размеру своих активов занимало 202 место в российской банковской системе.

В санкционный список Минфина США также внесены гражданин Северной Кореи Ли Чен Вон, представляющий в России интересы Банка внешней торговли КНДР, китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская компания Korea Ungum Corporation.