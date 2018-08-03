Лига чемпионов. "Спартак" может сыграть с "Бенфикой" или "Фенербахче"

Европейский союз футбольных ассоциаций в понедельник, 6 августа, проведет жеребьевку потенциальных пар раунда плей-офф Лиги чемпионов. Но уже стало известно, с кем может встретиться московский "Спартак", если в третьем раунде пройдет греческий ПАОК.

В последние годы УЕФА традиционно разводит российские и украинские клубы в евротурнирах, так что экс-чемпионам России не придется играть против победителя пары "Динамо" (Киев, Украина) – "Славия" (Чехия). "Красно-белые", если победят ПАОК, встретятся с лучшей командой из пары "Бенфика" (Португалия) – "Фенербахче"(Турция).