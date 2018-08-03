В Киеве разгромили пресс-центр "Украинских новостей"

В Киеве группа молодых людей устроила погром в помещении пресс-центра информационного агентства "Украинские новости", где проходила конференция украинского производителя ювелирных украшений Zarina.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в "Украинских новостях", отметив, что вскоре после начала мероприятия в помещение вошла группа молодых людей, часть из которых была одета в футболки с нацистской символикой, лица у многих были закрыты масками или платками.

Налетчики принялись оскорблять присутствующих и расклеивать антироссийские листовки. Радикалы покинули мероприятие только после вмешательства руководства агентства, толкнув при этом одну девушку так, что она упала и получила травму руки.

Вызванная на место происшествия полиция прибыла уже после того, как хулиганы покинули здание.

На Украине в 2018 году было зафиксировано 53 случая нападения на сотрудников средств массовой информации.