Овечкин и Кузнецов лидируют в рейтинге самых богатых атлетов России

Три российских хоккеиста, выступающие в заокеанской НХЛ, возглавили рейтинг самых зарабатывающих спортсменов в отечественном спорте. На 5-м месте теннисистка Мария Шарапова, на 6-м – экс-фигурист, а ныне тренер и продюсер Евгений Плющенко.

Александр Овечкин, который вместе с Евгением Кузнецовым в составе клуба "Вашингтон Кэпиталз" в этом сезоне впервые выиграл Кубок Стэнли, заработал за год 14,5 млн долларов, сообщает издание Forbes. На счету Кузнецова ровно 10 млн долларов, а Евгений Малкин из клуба "Питтсбург Пингвинз" заработал 9,5 млн "зеленых".

Четвертая строчка этой классификации принадлежит также игроку НХЛ Никите Кучерову из "Тампа-Бэй Лайтнинг" – 5,6 млн долларов. У Шараповой 5,5 млн долларов, у Плющенко – ровно 5.

Далее расположились футболисты сборной России Федор Смолов ("Краснодар", 3,7 млн долларов), Артем Дзюба ("Зенит", 3,6) и Игорь Акинфеев (ЦСКА, 2,8). Замкнул десятку самых зарабатывающих боец ММА и чемпион заокеанской UFC Хабиб Нурмагомедов (1,7 млн долларов), а в спину ему "дышит" его коллега Федор Емельяненко, выступающий в лиге Bellator – 1,5 млн "зеленых".