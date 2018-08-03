Очевидец снял на видео страшные кадры трагедии с ребенком в Сочи

Трагический случай произошел в пятницу, 3 августа, в Лазаревском районе Сочи во время сильного ливня с вызванными им подтоплениями.

Маленький мальчик, шедший по улице с бабушкой, упал в ливневую канализацию. Ребенку было 7 лет, сообщает Следственный комитет РФ.

Очевидцы не сумели оказать помощь малышу и его унесло в море.

Прибывшие спасатели обнаружил тело погибшего без признаков жизни, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.