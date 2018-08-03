Список новых антироссийских санкций США уже в работе

График рассмотрения законопроекта о резком ужесточении американских санкций в отношении России не выработан, его дальнейшие перспективы еще не ясны.

Об этом, как сообщает ТАСС, мировую общественность проинформировал Хуан Пачон, пресс-секретарь сенатора-демократа от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса.

По его словам, документ был представлен 2 августа, после чего направлен в сенатский комитет по иностранным делам.

Пачон отметил, что пока нет гарантий того, что председатель комитета по иностранным делам сенатор-республиканец от штата Теннесси Роберт Коркер вынесет законопроект на рассмотрение.

В окружении Коркера не ответили на вопрос ТАСС, намерен ли сенатор вносить документ на рассмотрение своего комитета.