МИД: основная версия убийства журналистов в ЦАР - это ограбление

Первые результаты расследования говорят о том, что в ЦАР на российских журналистов напали с целью ограбления. Они сопротивлялись и были убиты. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Как свидетельствуют первые результаты следственных действий, россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты", — сообщила Захарова.

Миссия ООН выделила для расследования 4 экспертов, передает канал "Россия 24" слова представителя МИД. Они вместе с представителями центральноафриканских правоохранителей осмотрели место преступления допросили свидетелей в городе Сибю и в окрестных селениях. 3 августа на совещании представителей будут подведены промежуточные итоги расследования. Представитель МИДа также подчеркнула, что журналисты проигнорировали все нормы безопасности и не предупредили дипломатов о своих планах.

Ранее стало известно, что тела погибших отправят в Россию вечером 3 августа. В Москву их привезут в ночь на 5 августа. Сначала самолетом доставят из Банги в Париж, а уже из столицы Франции другим рейсом в Москву. Об этом рассказал временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков.

О гибели в Центральноафриканские республики трех россиян посольство России сообщило во вторник 31 июля. Погибшими оказались оператор Кирилл Радченко, режиссер Александр Расторгуев и журналист Орхан Джемаль. Официальной аккредитации у них не было, все трое находились в ЦАР по туристическим визам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство".