Боец ММА Александр Емельяненко собирается стать студентом

Известный спортсмен Александр Емельяненко, выступающий в смешанных единоборствах, намерен получить высшее образование в столице Чеченской Республики. Боец подал документы в Грозненский государственный нефтяной технический университет.

"Подал документы на поступление в институт! Скоро экзамены! Буду снова грызть гранит науки!", — сообщил 37-летний атлет своим подписчикам в социальной сети Instagram. Там же размещена фотография Емельяненко у мемориальной доски академику Миллионщикову, имя которого носит университет в Грозном.

Емельяненко вернулся в смешанные единоборства в сентябре 2017 года после перерыва, связанного с отбыванием тюремного срока за насильственные действия сексуального характера.