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3 августа 201820:41

Египтянин пытался переплыть российско-эстонскую границу

Сергей Бертов/Интерпресс/ТАСС

Эстонские пограничники задержали на реке Нарва иностранца, назвавшегося гражданином Египта. Он пытался вплавь незаконно пересечь российско-эстонскую границу. Задержанный немного говорил по-русски. Медицинская помощь ему не потребовалась, документов у мужчины не было, сообщает РИА Новости.

Едва не утонувший пловец был доставлен в город Нарва-Йыэсуу.

В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы, ему предписали покинуть Эстонию. Нарушитель передан российским пограничникам.

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