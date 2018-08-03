Египтянин пытался переплыть российско-эстонскую границу

Эстонские пограничники задержали на реке Нарва иностранца, назвавшегося гражданином Египта. Он пытался вплавь незаконно пересечь российско-эстонскую границу. Задержанный немного говорил по-русски. Медицинская помощь ему не потребовалась, документов у мужчины не было, сообщает РИА Новости.

Едва не утонувший пловец был доставлен в город Нарва-Йыэсуу.

В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы, ему предписали покинуть Эстонию. Нарушитель передан российским пограничникам.