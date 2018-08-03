Современен как никто: 10 лет назад не стало Солженицына

В Москве вспоминают Александра Солженицына, которого не стало 10 лет назад. "Архипелаг ГУЛАГ", "Один день Ивана Денисовича", "Раковый корпус" — своими работами он нажил себе врагов в СССР, но признание получил во всем мире. От первой публикации до Нобелевской премии прошло всего 8 лет — такого в истории награды не было ни до, ни после.

На панихиду в некрополь Донского монастыря, к могиле великого писателя пришли родные, друзья Александра Исаевича, общественные деятели, простые люди без громких имен и регалий — его читатели самых разных возрастов.

Это место за алтарем храма Иоанна Лествичника, рядом с могилой знаменитого русского историка Василия Ключевского Солженицын выбрал когда-то сам. Десять лет, что прошли со дня его смерти, — время, за которое с особой пронзительностью удалось понять: Солженицын не просто современен, он генетически необходим России сегодняшней для самоосознания ее внутренних духовных и интеллектуальных процессов.

"Люди читают и открывают для себя Солженицына, которого они не успели вовремя узнать, — отмечает президент Фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына. — И как себя ведут по-разному люди, если на них обрушивается смертельная болезнь. И что такое подлинная мужская дружба. И верность. Как закручивают, и отчего зависит круговорот и воронка революции, которая кружит как смерч по всему миру. Вот всему этому учит Солженицын".

Его голос — писателя, соединившего литературный дар и гражданское мужество, — по силе и значению равен голосам древних трибун и пророков. "Не убывает читателей, не убывает издателей, — добавляет литературовед Людмила Сараскина. — Не убывает желание узнать, что это. Многое, о чем он говорил, настолько живо, горячо, кипяще!".

Памятные мероприятие продолжились в Доме русского зарубежья, где собравшимся продемонстрируют нарезку из документальных фильмов, посвященных Солженицыну. На этот год выпадает как десятилетие со дня кончины классика, так и столетие со дня рождения.

"Мы открываем музей Солженицына на Тверской улице, в квартире, в которой в феврале 1974 года он был арестован, — рассказывает директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин. — И вот появится еще один такой замечательный Солженицынский очаг в Москве и в России".

"Очень много писем он писал. И главный его принцип — это "Жить не по лжи", — считает народный артист России Александр Филиппенко. — Пусть каждый выберет, остается ли он сознательным слугой лжи, и не пришла ли ему пора отряхнуться и стать честным человеком".

Без Солженицына, отмечали пришедшие на вечер памяти, невозможно понять современную Россию. Всю свою жизнь Александр Исаевич последовательно выступал за российский народ и его право продолжать свою историю, как бы сложно это порой не было.