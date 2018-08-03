Во Франции за приставания к женщинам будут штрафовать
Во Франции ввели новый штраф, который очень взволновал любвеобильных французов. Теперь за флирт на улице нарушителю грозит наказание в 750 евро. При этом в самом законе нет четкого ответа на вопрос, за что именно можно получить такой крупный штраф.
Камера наблюдения одного из парижских кафе поймала на пленку, увы, обычный для французских улиц момент, прохожий свистнул вслед симпатичной девушке и сопроводил это неприличным жестом. Она ответила грубо. Молодой человек, недолго думая, подошел и со всего размаху ударил ее по лицу. Сидевшие в кафе очевидцы этой сцены отреагировали вяло.
"Когда вас преследуют на улице, это не флирт. Потому что, когда вы говорите "нет" флирту, вы не должны получать пощечину. Это показывает, что речь идет о доминировании, унижении, деградации", — заявила пострадавшая.
Эта история нашла отклик в сердцах многих женщин. И вот уже девушки пишут пострадавшей, поддерживают и жалуются в соцсетях на домогательства, в том числе во время празднования победы сборной Франции по футболу.
Теперь, когда в стране одобрен закон о введении штрафа за непристойности в адрес женщин, обсуждают, насколько действенным он будет. За свист, оскорбительные окрики и домогательства отныне могут выписать штраф размером от 90 до 750 евро.
"Необходимо установить четкий социальный запрет на устные домогательства и прекратить эскалацию конфликта", — заявила Марлен Шьяппа, государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами.
Во Франции, где флирт и воспевание женской красоты — это почти жизненная философия, на подобные нововведения не знают как и реагировать.
"Иногда это просто взгляды на улице, но в основном в электричках есть люди, которые что-то тебе говорят. Но чаще это такой небольшой тактильный контакт, это раздражает, но потом привыкаешь, мы не можем это изменить", — говорит девушка.
То, что проблема приставаний на улице усугубилась с увеличением количества беженцев в стране — очевидно, но можно ли ее решить при помощи одного только закона — большой вопрос.
"Проблема есть, потому что есть люди, которые не знают, как себя вести, они необразованные, плохо воспитанные. Это вина их родителей", — отметил молодой человек.
"Полиция ничего не делает. Если у вас есть закон, нужно его применять, а иначе все без толку", — уверен мужчина.
Закон также ужесточает наказание за сексуальные действия в отношении несовершеннолетних. Если раньше было сложно доказать, имело ли место взаимное согласие, то теперь половая связь с 15-летними будет считаться изнасилованием, за которое грозит срок от 2 до 10 лет тюрьмы.
И не только во Франции. В Испании собираются ввести новый закон, устраняющий двусмысленность в случаях изнасилований. Секс без четкого "да" может считаться преступлением, Аналогичные законы приняты в Швеции, Германии и Великобритании.
Но теперь главный вопрос, кто и как будет следить за поведение молодежи на улице. В полиции отвечать на этот вопрос отказались и лишь подчеркнули, что разбирательство будут лишь после письменных заявлений, а до них дело часто не доходит. И потом, как доказать, что нарушение было? Эти нюансы, считают французы, властям еще предстоит доработать.
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