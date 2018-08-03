За девочку, над которой издевались подростки, вступилась только женщина-педагог

Полиция подмосковного Долгопрудного выясняет обстоятельства шокирующего происшествия в местном парке. Несколько подростков на глазах у прохожих издевались над сверстницей. Девушку оскорбляли, обливали молоком и вынуждали встать на колени.

Это видео появилось 3 августа и возмутило пользователей соцсетей. Несколько парней издеваются над 13 летней девочкой у всех на глазах.

Все произошло вечером в парке Долгопрудного, где было практически многолюдно. Но никто не попытался помочь девушке которую обступили несколько парней спортивного телосложения А ее подруги и вовсе бросились в рассыпную.

"Один снимал , другой поливал ее молоком — остальные просто ржали над этим. Подружкам я говорю: чего вы смотрите ? Они говорят — испугались, что их молоком обольют", — рассказала Яна Черникова, очевидец.

Единственная кто отреагировал на происходящее — Яна Черникова. Педагог из местного техникума. Она попыталась защитить школьницу. И сама едва не пострадала.

"Он ей говорит — вставай на колени! Было очень много мата. Он мне говорит — я сейчас тебя изобью", — рассказывает отважная женщина.

Компания молодых людей из Долгопрудного. От обвинений открещиваются — пальцем говорят, никого не тронули. Спортсмены, смелые футбольные фанаты от камеры спрятались за спиной мамы.

"Уберите камеру! Да её пальцем никто не тронул! Вот так ножкой ударили больше ничего! — То есть это нормально когда огромный парень поливает девочку? — Вы знаете, когда-то Клеопатра купалась в молоке! Вы видите в этом преступление какое-то?"

Ираклий — главный зачинщик. Это он обливал девочку молоком, держал ее за волосы и оскорблял. По его словам, нашумевшее видео выложено в сеть не целиком.

"Я вышел из такси, иду с молоком. Я просто вылил на неё молоко и просто кинул коробку. Не в неё! В неё даже не попал", — оправдывался он.

Ираклий утверждает, что хотел отомстить школьнице. Она, якобы, смонтировала и выложила в сеть ролик из его личных фотографий, на которых брутальные ребята выставлены, мягко говоря, не в лучшем свете.

"Это наши приватные фотки, я не знаю, откуда они достали!"

Сейчас полиция разбирается в этой истории. По словам специалистов , подростков скорее всего привлекут. Но лишь к административной ответственности.