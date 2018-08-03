"Спартак" призвал фанатов не ездить в Грецию на матч против ПАОК

Накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим клубом ПАОК и "Спартаком", который пройдет 8 августа в Салониках, московский клуб призвал своих поклонников не пытаться купить билеты на игру. Клуб напомнил о санкциях со стороны УЕФА.

Как уже сообщали Вести.Ru, 5 июня контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА вынесла наказание "Спартаку" за беспорядки, устроенные болельщиками в Бильбао во время проведения матча 1/16 финала Лиги Европы с испанским "Атлетиком".

"Наш клуб был наказан не только денежным штрафом, но и запретом на продажу билетов болельщикам "красно-белых" на два гостевых матча и один с испытательным сроком", — напоминает клуб фанатам.

Предстоящий матч против ПАОК – первый после вынесения вердикта. Официальный сайт "Спартака" напоминает, что принимающий клуб продает именные билеты только при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность, и для граждан России продажа не осуществляется.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках во избежание новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков", — обратился клуб к болельщикам.