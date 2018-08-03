Плавание. Сборная России выиграла эстафету на Евро-2018

Пловцы национальной команды России Евгений Рылов, Данила Изотов, Владимир Морозов и Клемент Колесников выиграли золото в эстафете 4x100 вольным стилем в первый день плавательной программы чемпионата Европы по водным видам спорта, что проходит в Глазго.

Наша сборная показала время 3 мин. 12,23 сек., примерно на полсекунды опередив квартет из Италии. Третьими стали пловцы Польши. Чемпионами Европы также стали Михаил Романчук (Украина) – на дистанции 400 метров вольным стилем и Фантин Лезафр (Франция) – в женском плавании на 400 метров комплексом.