В Большом Завидове стартовал фестиваль "Нашествие"

В Тверской области, в Большом Завидове, выступлением рэпера Noize MC открылся рок-фестиваль "Нашествие". Среди наиболее известных исполнителей в этом году — "Ленинград", "Ария", "Княzz", "Северный флот", "Пикник", "Наив", "Секрет", Вадим Самойлов.

Как сообщает ТАСС, в первый день фестиваля также выступят группы "Ночные снайперы", "Сплин", Louna, "Кукрыниксы", пройдет показ фильма "Тренер".

Программа второго дня "Главной сцены" будет открыта группой "Анимация" и завершится выступлением оркестра "Глобалис". В воскресенье пройдет авиашоу.

Организаторы планируют, что "Нашествие"-2018 посетят не менее 200 тысяч человек. На трех сценах выступят около 150 музыкальных групп. Фестиваль проводится ежегодно последние 19 лет.