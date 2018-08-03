Премьер-лига. "Динамо" и "Рубин" выдали голевую ничью

Матчем в подмосковных Химках между столичным "Динамо" и казанским "Рубином" стартовала программа 2-го тура чемпионата России в премьер-лиге. Игра получилась интересной, хотя обе команды допускали характерные для старта сезона ошибки. Итог – ничья 1:1.

После короткой разведки хозяева завладели инициативой и итогом этого небольшого территориального преимущества "бело-голубых" стал гол Черных. После этого игра выровнялась, стороны до перерыва имели пару полу-моментов, но счет не изменился.

Вторая половина встречи началась с нескольких атак гостей, и в одной из них Полоз забил ответный гол. После этого "Рубин" оттянул большие силы в оборону и старательно удерживал счет. Впрочем, казанцы на исходе матч дважды проверили вратаря "Динамо" Шунина, но он выручил.