Число отравившихся на оздоровительном теплоходе превысило 150 человек

Количество пострадавших от отравления на теплоходе "Лунная соната" в Ленинградской области увеличилось до 151 человека.

Как передает ТАСС, об этом проинформировали в пресс-службе Северно-Западного транспортного управления СКР.

Отмечается, что при этом потерпевшими признаны 57 человек, в том числе два несовершеннолетних ребенка, один из которых является малолетним.

В Следственном комитете России по региону отметили, что при проверке установлено, что в медицинских книжках 37 работников ресторана "Лунная Соната" отсутствуют необходимые сведения о здоровье.

Также выяснилось, что у шести работников пищеблока и двух заболевших пассажиров обнаружен РНК норовирусов.

При этом задержанная директор ресторана на теплоходе Елена Чернова была судом отпущена под залог в пять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в результате пищевого отравления пострадали около 100 человек.

"Лунная соната" представляет собой четырехпалубный теплоход-пансионат, построенный в Германии, на котором разработана оздоровительная программа. В момент ЧП на судне, которое выполняло речной круиз по маршруту Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург, находились более 270 пассажиров и 120 членов экипажа. Круиз пришлось прервать.