Спасатели в Сочи ищут двух детей, которых унесла река

В Сочи спасатели ищут двух детей, которых унесло течением реки в районе Ореховских водопадов.

Как передает ТАСС, об этом проинформировали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Отмечается, что детей унесло потоком, когда они попытались перейти бурную реку.

В настоящее время спасатели ищут пропавших вдоль русла, в районе села Пластунка.

В этот же день в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом бабушка попыталась спасти внука, но его течением унесло в море. Его тело было найдено позже.