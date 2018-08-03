Лыжный спорт. Устюгов выиграл гонку на фестивале Blink

В норвежском городке Санднес прошли состязания традиционного фестиваля Blink, на который по традиции приглашаются звезды лыжных гонок и биатлона, чтобы провести летнюю "пристрелку" к сезону. Россиянин Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 км на лыжероллерах.

Наш лыжник показал отличное владение летними лыжами и показал время 29 мин. 26,0 сек. Вторым стал норвежец Александр Дерберг, третьим – Федерико Пеллегрино из Италии. У женщин в масс-старте свободным стилем на 10 км победу одержала норвежка Майкен Касперсен Фалла. Наша Елена Соболева заняла 5-е место.

На фестивале Blink состязались в этот день и биатлонисты. В женском масс-старте победу праздновала шведка Ханна Оберг, Анастасия Кузьмина (Словакия) – вторая, Муна Брурссон (Швеция) – третья. У мужчин общий старт выиграли три представителя Норвегии – Хенрик Л’Абе Лунн, Йоханнес Бе и Ветле Шостад Кристиансен.