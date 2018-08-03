Парусный спорт. Лига чемпионов Европы стартовала в Питере

Завершился первый гоночный день квалификационного этапа европейской парусной Лиги чемпионов. 24 сильнейших яхт-клуба из 12 стран мира соревновались на Неве. По итогам первого гоночного дня лидирует команда Deutscher Touring Yacht-Club (Германия).

На втором месте идет Brändö Seglare (Финляндия), третьи – "Повелители паруса – Европа" (Россия). Впереди еще два гоночных дня. Многие спортсмены впервые соревновались в Петербурге. Среди них – знаменитая команда Великобритании Royal Ocean Racing Club.

"Было очень сложно и, к сожалению, наши результаты это продемонстрировали, мы допустили слишком много ошибок. Я уверен, завтра будет лучше. Петербург – прекрасный город, очень здорово быть здесь и наслаждаться красотой вокруг, мы решили сразу после гонок пойти в музей или погулять по центру", – рассказал шкипер британской команды Карло Фрон.

Многие спортсмены отметили, что условия гонок на Неве одни из самых интересных и сложных в мире: сильное течение, погода очень изменчива, ветер постоянно меняет направление. Даже самым опытным гонщикам соревноваться в Петербурге было непросто.

"Здесь всё в новинку. Это недалеко от нашего дома, но условия совершенно другие, – поделился шкипер команды финской команды Brändö Seglare Матеас Линдфорс. – Заметно, что команды опытные и знают, что делать, но погода очень изменчива и приходится следить за этим постоянно".

В регате принимает участие пять российских команд, это два екатеринбургских экипажа яхт-клуба "Таватуй", подмосковная команда "ПИРогово", московская Navigator Sailing Team и команда Академии парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга.

"Очень сильные соперники и сложнейшая акватория, – рассказал капитан команды "Повелители паруса – Европа" Евгений Неугодников. – Я здесь впервые участвую в гонках флота и, хотя, эта акватория мне знакома по матчевым гонкам, здесь совершенно другая тактика и совершенно другой настрой на гонки".