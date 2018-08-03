Макрон и Мэй совещаются за закрытыми дверями о выходе Британии из ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в форте Брегансон — летней резиденции французских президентов на берегу Средиземного моря.

Как передает ТАСС, Макрон, как и большинство французов, первую половину августа находится в отпуске. В своей резиденции, где президент Пятой республики проводит отпуск вместе с женой Брижит, он принял Терезу Мэй с ее мужем Филипом.

Их встреча проходит за закрытыми дверями, и как подчеркивает Елисейский дворец, носит рабочий характер. По данным СМИ, основной темой разговора двух лидеров стал вопрос предстоящего выхода Великобритании Евросоюза.