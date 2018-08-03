Путин одобрил безвизовый режим для иностранных болельщиков в РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обладателям паспорта болельщика въезжать в Россию до конца 2018 года без оформления визы.

Данный указ опубликован, как сообщает РИА Новости, на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был подготовлен на основе положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Законопроект продлевает безвизовый режим для иностранных болельщиков до 31 декабря 2018 года. Им нужно лишь предъявить паспорт болельщика.

Их было выдано полтора миллиона, из них 871 тысячу паспортов получили россияне.