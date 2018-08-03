3 августа 201822:48
Путин одобрил безвизовый режим для иностранных болельщиков в РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обладателям паспорта болельщика въезжать в Россию до конца 2018 года без оформления визы.
Данный указ опубликован, как сообщает РИА Новости, на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был подготовлен на основе положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Законопроект продлевает безвизовый режим для иностранных болельщиков до 31 декабря 2018 года. Им нужно лишь предъявить паспорт болельщика.
Их было выдано полтора миллиона, из них 871 тысячу паспортов получили россияне.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Петросян о расставании со Степаненко
- Камера наблюдения сняла сестер Хачатурян в момент убийства отца
- В колонии умер убийца Буданова
- Журналистов в Африке убили грабители
- Ученые объяснили феномен Бермудского треугольника
- Бутину содержат, как опасного преступника
Самое читаемое
-
"Жри землю!": отважная девушка грудью удерживала грабителя
- Дело трех сестер-убийц: девушки тщательно распределили роли
- Под Белгородом после убийства девочки устроили цыганский погром
- Подумал: "Вот и все!" На Эдгара Запашного напала тигрица
- Очевидец снял на видео страшные кадры трагедии с ребенком в Сочи
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: девушка превратила в автохлам прокатный Ferrari
- В России появится уголовная ответственность за "липовый" техосмотр
- Спортивная Lada Vesta: первые живые фото
- В России в 1,5-3 раза подорожали водительские права и регистрация ТС
- Турецкий учитель продал одну и ту же машину 80 раз и сбежал с $10 млн
Экономика
-
ЕС приглашает страны Азии на переговоры по "торговой войне"
- Долги россиян растут в 2 раза быстрее зарплат
- "Роскачество" составило рейтинг смартфонов
- Из дела Пола Манафорта пропал российский след
- Россияне все чаще перекредитовываются
Недвижимость
-
Женя Осин продает квартиру, чтобы купить еды
- Изменения в законе: дач больше не будет
- В платежках ЖКХ может появиться новая строка
- NASA показало, какими будут дома на Марсе
- Что можно купить в Австрии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Сотня личинок в голове: чем опасны немытые фрукты
- Ларингит: что это такое и как с ним справиться
- Качественный и регулярный секс помогает обрести смысл жизни
- 5 вещей, которые могут быть опаснее курения
- Есть вопрос: можно ли подхватить инфекцию от кондиционера
Вести в 20.00
-
Трамп не хочет боксировать с Путиным
- Ловеласы Франции вне закона
- Жаркая Москва ждет вечерней прохлады
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Бесплатный проезд в электричках: как оформить новую льготу
- Световое шоу, воздушные шары и фейерверк: ВДНХ отмечает день рождения
- Импровизированный концерт в центре столицы обернулся штрафом для Тимати и Егора Крида
- В подмосковном Пересвете коллекторы держат в страхе жителей целого подъезда
- Верните собаку: терьера Стешу ищут всем Домодедовым
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Первая пересадка биоинженерного лёгкого признана успешной
- Бактерии вырабатывают устойчивость к спирту
- Марс невозможно превратить во вторую Землю
- Бактерии тоже вымирают, и делают это довольно часто
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки
Сегодня
Список новых антироссийских санкций США уже в работе
3 часа назад
Смешанный стиль: второе золото российских синхронистов
5 часов назад
Лыжный спорт. Устюгов выиграл гонку на фестивале Blink
39 минут назад
Доллар демонстрирует конструктивный настрой
11 часов назад
Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике
30.07.2018 09:29
Убийцу Буданова похоронят в Чечне
6 часов назад
"Зомби бой" из клипа Леди Гаги покончил с собой
13 часов назад
Как пережить жару: советует Роспотребнадзор
10 часов назад
70-летний Владимир Стеклов показал новорожденную дочку
02.08.2018 18:12
Спасатели в Сочи ищут двух детей, которых унесла река
37 минут назад
Москвичи привыкают к климатическим приключениям
1 час назад
Samsung случайно выложила видео о Galaxy Note 9
6 часов назад
Немцы потеряли Ангелу Меркель
6 часов назад
Подумал: "Вот и все!" На Эдгара Запашного напала тигрица
7 часов назад
Прощание с актером Юрием Мартыновым будет непубличным
8 часов назад
Воровство перестало быть грехом
9 часов назад
Погода на выходные: жару немного охладят дожди
11 часов назад
Motorola представила первый смартфон, совместимый с 5G
11 часов назад
Про питомцев супергероев снимут мультфильм
12 часов назад
Лионель Скалони будет тренировать сборную Аргентины
12 часов назад
Куртку со съемок "Звездных войн" продают за $1,3 млн
12 часов назад