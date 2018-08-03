Бывшему вице-премьеру Армении Геворкяну грозит шесть лет тюрьмы

Помехи правосудию — такое обвинение специальная следственная служба Армении предъявила бывшему вице-премьеру Армену Геворкяну. Сообщается, что в 2008 году политик пытался давить на конституционный суд, который тогда рассматривал жалобу оппозиции на результаты президентских выборов. Их тогда выиграл Серж Саргсян, напоминает телеканал "Россия 24".

Геворкяну грозит до шести лет заключения. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что действия Еревана вызывают озабоченность, так как ранее новые власти Армении обещали не преследовать своих политических предшественников.